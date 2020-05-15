Виконавчий комітет прийняв низку бюджетних рішень Суспільство | 15-05-2020, 14:27 0 108 Сьогодні на засіданні виконавчого комітету було прийнято три бюджетні рішення — «Про виділення коштів з резервного фонду міського бюджету м. Львова», «Про внесення змін до міського бюджету м. Львова на 2020 рік» та «Про внесення змін до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік».



Як доповів Олег Іщук, директор департаменту фінансової політики, змінами до міського бюджету м. Львова на 2020 рік зокрема передбачено зробити перерозподіл коштів у сумі 1 млн 550 тис грн.



«За рахунок економії коштів за оплату комунальних послуг, пропонуємо виділити ці кошти на виконання міської програми надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги у м. Львові. Є відповідні розрахунки і рішення комісії.



Також пропонуємо виділити з резервного фонду 2 млн 807 тис грн на виведення з аварійного стану цегляної підпірної стінки і огорожі біля будівлі храму на вул. Генерала Чупринки, 70″, — доповів Олег Іщук.



Змінами до розподілу коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова на 2020 рік, за словами Ірини Кулинич, директора департаменту економічного розвитку ЛМР, передбачено бюджетні призначення на ремонт дорожнього покриття заїзду до лікарні швидкої медичної допомоги на вул. П. Орлика, передбачено кошти для відділення гемодіалізу, і збільшення бюджетних призначень на реконструкцію дошкільного закладу на вул. Медової Печери.



