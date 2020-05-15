Понад 132 мільйони гривень сплатили до місцевих бюджетів підприємства-спрощенці на Львівщині Суспільство | 15-05-2020, 15:53 0 73









Протягом січня-квітня 2020 року платники єдиного податку - юридичні особи третьої та четвертої груп сплатили до місцевих бюджетів Львівщини 132,3 млн. грн. єдиного податку. Порівнюючи з тим самим періодом минулого року такі надходження зросли на 3,2 млн. грн. (у січні-квітні 2019 року – 129,1 млн. грн.). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У квітні 2020 року при запланованих надходженнях з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи 14,9 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 18,6 млн. грн., або на 24,8 відс. більше від запланованого. Проти квітня 2019 року надходження зменшилися на 0,8 млн. грн., або на 4,1 відс. (у квітні 2019 року – 19,4 млн. гривень).



При індикативних показниках з єдиного податку з юридичних осіб четвертої групи 5,2 млн. грн. у квітні 2020 року до місцевих бюджетів надійшло 6,2 млн. грн., що на 19,2 відс. більше від запланованого та на 0,9 млн. грн., або майже на 17 відс. більше, ніж у квітні 2019 року (5,3 млн. гривень).