20 травня 2020 року є граничним терміном декларування ряду податків за квітень Суспільство | 15-05-2020, 17:34 0 59



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 травня 2020 року спливає термін подання податкових декларацій за квітень 2020 року з наступних податків та зборів:

- податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;

- акцизного податку;

- рентної плати з розрахунком:

рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;

рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) у разі не подання податкової декларації на 2020 рік.

Крім цього, 20 травня 2020 року є граничним терміном подання звіту та сплати єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників.



