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20 травня 2020 року є граничним терміном декларування ряду податків за квітень
|Суспільство | 15-05-2020, 17:34
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 травня 2020 року спливає термін подання податкових декларацій за квітень 2020 року з наступних податків та зборів:
- податку на додану вартість платниками, у яких податковий період дорівнює календарному місяцю;
- акцизного податку;
- рентної плати з розрахунком:
рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України;
рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;
рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) у разі не подання податкової декларації на 2020 рік.
Крім цього, 20 травня 2020 року є граничним терміном подання звіту та сплати єдиного внеску, нарахованого за попередній календарний місяць роботодавцями за найманих працівників.
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