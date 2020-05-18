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За день на Рівненщині підтвердили ще 26 випадків COVID-19
|Суспільство | 18-05-2020, 09:59
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|17 травня у Рівненській області виявили 26 нових заражень коронавірусом, таким чином в області вже нарахували 1167 випадків.
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Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Дослівно: "Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19
Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1167 випадків захворювання на коронавірус".
Деталі: Вік хворих від 8 до 82 років. Коронавірус виявили у 85 дітей та 247 медичних працівників.
Жертвами хвороби стали 28 людей. Водночас вилікувались 352 людини.
Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.
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