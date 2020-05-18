За день на Рівненщині підтвердили ще 26 випадків COVID-19 Суспільство | 18-05-2020, 09:59 0 93 17 травня у Рівненській області виявили 26 нових заражень коронавірусом, таким чином в області вже нарахували 1167 випадків.

thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-05/1589785141_f6500cf-8ecf50c0b8bf891254c3bf0c71914100-ce-3000x3000x543x0-cropped-800x800-1-.jpg[/thumb]

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook



Дослівно: "Станом на вечір 17 травня на Рівненщині зареєстровано 26 нових випадків захворювання на COVID-19



Таким чином в Рівненській області наразі маємо 1167 випадків захворювання на коронавірус".



Деталі: Вік хворих від 8 до 82 років. Коронавірус виявили у 85 дітей та 247 медичних працівників.



Жертвами хвороби стали 28 людей. Водночас вилікувались 352 людини.



Що передувало: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, що на 95 заражень менше, ніж добою раніше.