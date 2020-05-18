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За минулу добу 21 українець помер від коронавірусу

Суспільство | 18-05-2020, 10:09Коментарів: 0 0 Переглядів: 105 105    
За 17 травня в Україні виявили 325 нових випадків захворювання коронавірусною інфекцією, 21 людина померла.

Джерело: карта РНБО, Центр громадського здоров'я

Деталі: Водночас 17 травня ще 160 пацієнтів одужали.

Кількість активних хворих за добу зросла на 144 людини.

Загалом кількість зараженнь коронавірусом в Україні тепер становить 18 616 випадків.

З них 5276 одужали, 535 померли.

Усього в Україні досліджено 232 899 зразків методом ПЛР.

Загалом захворіли 1324 дитини та 3650 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 745 пацієнтів, з них 1090 дітей та 2988 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5871 особа, з них 234 дитини та 662 медика. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 240 осіб, зокрема одна дитина та 21 медик.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 535 людей, з них 27 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 5276 пацієнтів вже одужали, зокрема 1355 медпрацівників, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.


Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 733 (386 одужали);
Волинська обл. — 625 (150 одужали);
Дніпропетровська обл. — 843 (95 одужали);
Донецька обл. — 131 (42 одужали);
Житомирська обл. — 564 (149 одужали);
Закарпатська обл. — 901 (189 одужали);
Запорізька обл. — 382 (185 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1221 (513 одужали);
м. Київ — 2321 (224 одужали);
Київська обл. — 1224 (212 одужали);
Кіровоградська обл. — 445 (319 одужали);
Луганська обл. — 42 (22 одужали);
Львівська обл. — 1066 (206 одужали);
Миколаївська обл. — 262 (82 одужали);
Одеська обл. — 764 (60 одужали);
Полтавська обл. — 264 (189 одужали);
Рівненська обл. — 1167 (353 одужали);
Сумська обл. — 163 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1081 (599 одужали);
Харківська обл. — 789 (147 одужали);
Херсонська обл. — 168 (126 одужали);
Хмельницька обл. — 267 (67 одужали);
Черкаська обл. — 372 (207 одужали);
Чернівецька обл. — 2713 (634 одужали);
Чернігівська обл. —108 (31 одужав).

Нагадаємо: За 16 травня в Україні було виявлено 433 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.
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