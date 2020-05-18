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Офіційне працевлаштування – соціальні та трудові гарантії працівникам, позитивний імідж роботодавцю!
|Суспільство | 18-05-2020, 11:51
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Головне управління ДПС у Львівській області наголошує роботодавцям щодо необхідності легалізації трудових відносин з найманими працівниками. Працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та повідомлення про це територіального органу ДПС в терміни та за формою, визначеними Порядком повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413.
Офіційне працевлаштування для працівника – це гарантоване Конституцією України право на працю, реалізоване шляхом укладення трудового договору, це економічні, соціальні та трудові гарантії, передбачені чинним законодавством України та належне пенсійне забезпечення в майбутньому.
Офіційне оформлення трудових відносин для роботодавця – це позитивний імідж та репутація надійного партнера, що є запорукою процвітання бізнесу та примноження прибутків.
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