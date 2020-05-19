Регіони будуть виходити з карантину на основі 3 критеріїв – Степанов Суспільство | 19-05-2020, 10:04 0 71 Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, що в Україні введуть 3 критерії щодо захворюваності та коронавірус, від яких буде залежати вихід з карантину.



Джерело: брифінг Степанова 19 травня



Пряма мова: "Ми запроваджуємо три критерії щодо захворюваності та коронавірус та його розповсюдження.



Які ці критерії – це захворюваність за останні 7 днів на 100 тисяч населення, це заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на коронавірусну хворобу, вона не повинна перевищувати 50%, та кількість тестувань, які проводяться в кожному регіоні.



Всі ці критерії відповідають кожному етапу (виходу з карантину - ред.), якщо дотримується той чи інший регіон певних критеріїв, то він може переходити на наступний етап пом’якшень. Ці етапи ми будемо вводити відповідно 22 травня, 1 червня, 10 червня і 21 червня".