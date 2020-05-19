У канали Венеції повернулись гондоли Суспільство | 19-05-2020, 10:06 0 74 З пом’якшенням жорсткого карантину в понеділок у канали Венеції повернулись гондоли, які наразі курсують для перевезення жителів і очікують на поверненням туристів.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.



Гондольєри одягнені не тільки у знамениті синьо-білі футболки в смужку, але також в рукавички і маски. У човнах використовується стрічка для позначення місця, де людина повинна перебувати з дотриманням дистанції.







У зонах посадки можна було побачити працівників у санітарних костюмах, які проводили дезінфекцію, перш ніж люди підіймалися на борт.



Гондоли, зокрема, обслуговують рибний ринок Ріальто і популярний район Дорсодуро. Максимально шість пасажирів можуть бути на борту одночасно.



Очікується, що невеликі, часто прикрашені гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів по північному італійському місту, повернуться на воду 3 червня. Тоді громадяни з ЄС знову будуть допущені в Італію.



Як раніше повідомляла "Європейська правда", після запровадження карантину вода у каналах Венеції стала незвично чистою.



Після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії 18 травня.