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«Гідність, право та освіта»: УКУ запрошує на онлайн-розмову з Мирославом Мариновичем

Суспільство | 19-05-2020, 11:36Коментарів: 0 0 Переглядів: 53 53    
Які етичні виклики стоять перед сучасними правниками та як якісна освіта сприяє утвердженню поваги до людської гідності, — Школа права УКУ запрошує на онлайн-розмову з Мирославом Мариновичем, українським правозахисником, колишнім політв'язнем та дисидентом.

Zoom-зустріч відбудеться 20 травня о 18:00 год. Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації за посиланням: https://forms.gle/mzZWpABxkCr3s65s6.

Під час зустрічі обговорять:

— етичні виклики, які стоять перед сучасними українськими правниками;

— служіння спільному благу як місію правничої спільноти;

— якісну юридичну освіту як інструмент для утвердження поваги до людської гідності та верховенства права.

Модеруватиме розмову Світлана Хилюк, к.ю.н., керівниця Бакалаврської програми Школи права УКУ.

Нагадаємо, Школа права Українського католицького університету — ціннісно-орієнтована правнича Школа у Львові. Серед напрямів діяльності Школи — бакалаврська та магістерська програми з права, заходи та програми для практикуючих правників.
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