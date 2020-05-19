Коли автозапчастини бувають зайв Суспільство | 19-05-2020, 11:42 0 62

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Працівники Галицької митниці серед меблів виявили автозапчастини



Сьогодні, вночі в пункті пропуску «Краковець – Корчова» до митного контролю водій мікроавтобуса подав товаросупровідні документи на товар «меблі». Також під час письмового декларування про переміщення товарів, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю, зазначив про відсутність таких, що підпадають під опадаткування.

Однак працівники митниці оглянули авто і серед меблів виявили запчастини до автомобілів: капот, бампери, молдінги, фари тощо - загалом понад 30 найменувань. Документів, що підтверджують вартість товару, водій, громадянин України, що живе в Республіці Польщі, до митного контролю не надав.



За цим фактом складено протокол за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України. Незадекларований товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

