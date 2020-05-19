У разі отримання доходів у 2019 році від не податкових агентів їх слід задекларувати Суспільство | 19-05-2020, 11:43 0 89





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що п’ятий місяць, починаючи з 01 січня 2020 року, триває кампанія декларування доходів громадян. Відповідно до норм Податкового кодексу України окремі категорії громадян зобов’язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та задекларувати такі доходи:

- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам;

- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, при нотаріальному оформленні спадщини, за якими не було сплачено податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) та військовий збір;

- від податкових агентів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування.

До таких доходів відносяться, зокрема:

- дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника ПДФО, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 25 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 01 січня звітного податкового року;

- інвестиційного доходу;

- іноземного доходу;

- та в інших передбачених Податковим кодексом України випадках.

Водночас, обов’язок фізичної особи – платника ПДФО щодо подання декларації вважається виконаним і декларація не подається, якщо такий платник ПДФО отримував доходи:

- від податкових агентів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

- виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру нарахованого (виплаченого, наданого) доходу, крім випадків, прямо передбачених ІV розділом Податкового кодексу України;

- від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів, за якими був сплачений ПДФО відповідно до ІV розділу Податкового кодексу України;

- у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО та/або з яких сплачено ПДФО відповідно до п. 174.3 ст. 174 Податкового кодексу України.

