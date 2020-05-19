З початку 2020 року в Головне управління ДПС у Львівській області надійшло 86 запитів на отримання публічної інформації Суспільство | 19-05-2020, 13:52 0 36







З метою забезпечення прозорості та відкритості своєї діяльності, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, надання інформації за запитами відповідно до Закону України „Про доступ до публічної інформації” (далі – Закон), Головним управлінням ДПС у Львівській області забезпечено розгляд запитів щодо надання публічної інформації відповідно до Закону, які надійшли поштою, електронною поштою, особисто від запитувачів.



У січні-квітні 2020 року в Головне управління ДПС у Львівській області від запитувачів надійшло 86 запитів на отримання публічної інформації, з яких:



- 66 запитів на отримання публічної інформації (або 76 % від загальної кількості документів), за результатами розгляду яких надано відповіді електронною поштою, або поштою відповідно до вимог чинного законодавства України;



- документи, які містять посилання на норми Закону, але за змістом є зверненнями щодо надання консультації з питань практичного використання окремих норм податкового законодавства та законодавства України з питань державної митної справи відповідно до Податкового кодексу України, Митного

кодексу України або зверненнями громадян відповідно до Закону України „Про звернення громадян” – 20 (або 24 % від загальної кількості документів).



Запити на отримання публічної інформації надходили поштою (22 запити), електронною поштою (31 запит), особисто від запитувачів (13 запитів).



Відповідно до Закону станом на 01.05.2020 року у 2020 році ГУ ДПС у Львівській області розглянуто (тільки запити на публічну інформацію – 66 запитів), які надійшли від:



- фізичних осіб – 51 запит (або 77 % від загальної кількості);



- юридичних осіб – 7 запитів (або 11 % від загальної кількості);



- представників засобів масової інформації – 8 запитів (або 12% від загальної кількості запитів).



За результатами розгляду (тільки запити на публічну інформацію – 66):



- задоволено 49 запитів на інформацію (або 74 % від загальної кількості запитів);



- відповідно до статті 22 Закону відмовлено в задоволенні в 14 випадках (або 21 % від загальної кількості запитів);



- надіслано належним розпорядникам інформації – 3 запити (або 5% від загальної кількості запитів).



Запитувачі, зокрема, зверталися з проханням надати інформацію щодо надання завірених копій податкових вимог та податкових рішень; надання інформації про кількість поданих позовів до суду; інформації про вичерпний перелік вжитих заходів при проведенні перевірки підприємства; інформації про реєстрацію засновником чи керівником підприємств; надання копій розрахунків зі сплати податкових зобов’язань.



У квітні 2020 року до ГУ ДПС у Львівській області засобами поштового зв’язку, електронного поштового зв’язку, особисто від запитувачів надійшло 13 запитів на отримання публічної інформації.