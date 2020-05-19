ДИСКРЕДИТАЦІЯ, ПІДКУП ТА ПОГРОЗИ. Які форми спротиву обирають порушники на дії прикордонників у боротьбі з контрабандою Суспільство | 19-05-2020, 13:56 0 37



З настанням весняного потепління та покращення погодних умов, на Закарпатті спостерігається традиційне для цієї пори року зростання спроб порушниками перемістити через кордон тютюнову контрабандну продукцію. Натомість підрозділи Державної прикордонної служби України проводять системну роботу, аби наміри протиправних елементів не могли реалізуватися.

Зокрема відбувається посилення охорони держрубежу резервами відомства, завчасно здобувається необхідна інформація, триває тісна співпраця з прикордонниками суміжних країн тощо.

Проте заради наживи контрабандисти не відступають і в свою чергу обирають різні форми спротиву законним діям прикордонників. Особливо відчутно це останнім часом на ділянці Мукачівського прикордонного загону, де тільки від початку цього року було припинено 39 спроб перемістити куриво в країни Європи.

Щоправда, цьогоріч аби залякати прикордонників та змусити їх відступити, замість неодноразово випробуваних раніше підпалів авто, підступних нападів на прикордонні наряди, словесних образ та погроз фізичною розправою і навіть вбивством, організатори тютюнової контрабанди намагаються використати нові методи спротиву, а саме: дискредитувати законні дії прикордонних нарядів або ж окремих військовослужбовців шляхом викривлення інформації та подальших інформаційних вкидів провокативного характеру у соцмережах та деяких ЗМІ. До створення неправдивої інформації контрабандисти залучають «спеціалістів» із «активною життєвою позицією».

Не гребують ділки й спробами підкупу військовослужбовців та не припиняють наражати їх на небезпеку, створюючи своїми діями загрозу життю та здоров’ю прикордонників.

Проте позиція Держприкордонслужби залишається незмінною – подальша системна боротьба з протиправною діяльністю на кордоні шляхом рішучих та жорстких дій у межах чинного законодавства, нарощення зусиль в інженерно технічному облаштуванні кордону на найбільш загрозливих напрямках та викорінення корупційної складової.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



