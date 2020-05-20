20 травня 2020 року спливає термін сплати податків і зборів за І квартал 2020 року Суспільство | 19-05-2020, 14:58 0 130

Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 травня 2020 року спливає термін сплати наступних податків та зборів за І квартал 2020 року:

податку на додану вартість;

податку на прибуток підприємств;

частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;

екологічного податку;

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

рентної плати за спеціальне використання води;

рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини);

туристичного збору;

збору за місця для паркування транспортних засобів.

Крім цього, 20 травня 2020 року є останнім днем сплати єдиного податку платниками третьої групи – юридичними особами за І квартал 2020 року

