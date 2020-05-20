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20 травня 2020 року спливає термін сплати податків і зборів за І квартал 2020 року
|Суспільство | 19-05-2020, 14:58
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 20 травня 2020 року спливає термін сплати наступних податків та зборів за І квартал 2020 року:
податку на додану вартість;
податку на прибуток підприємств;
частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та об’єднаннями;
екологічного податку;
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;
рентної плати за спеціальне використання води;
рентної плати за користування надрами (без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини);
туристичного збору;
збору за місця для паркування транспортних засобів.
Крім цього, 20 травня 2020 року є останнім днем сплати єдиного податку платниками третьої групи – юридичними особами за І квартал 2020 року
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