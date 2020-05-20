Податкові пільги для бізнесу подовжено до закінчення карантину Суспільство | 19-05-2020, 14:58 0 229

Головне управління ДПС ум. Києві повідомляє, що Верховною радою України прийнято законопроект № 3329-д, яким передбачено подальшу підтримку платників податків під час дії карантинних обмежень для боротьби з СOVID-19.

Так, зокрема, внесено зміни до п. 52-1 та 52-2 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (далі - ПКУ), якими продовжено термін незастосування штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, ненарахування пені, та мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок з 1 березня по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Крім цього, внесено зміни до п. 52-8 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, відповідно до якого тимчасово, на період до 30 червня 2020 року (включно), зупиняється перебіг строків, встановлених:

- статтею 56 ПКУ (в частині процедури адміністративного оскарження), щодо скарг платників податків (крім скарг щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) до 30 червня 2020 року та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року;

- статтями 52-53 ПКУ щодо надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі;

- статтями 73 та 78 ПКУ щодо надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів (крім запитів контролюючих органів щодо законності декларування заявленого до відшкодування з бюджету податку на додану вартість та/або з від’ємного значення з податку на додану вартість), що надійшли (надійдуть) платникам податків до 30 червня 2020 року.

З 1 липня 2020 року перебіг строків, які зупинялися відповідно до цього пункту, продовжується з урахуванням часу, що минув до такого зупинення.

Також внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими продовжено звільнення від сплати ЄСВ за себе ФОП та особами, які провадять незалежну професійну діяльність на період з 01 по 31 травня 2020 року.



