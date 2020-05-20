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Столичні податківці виявляють схеми мінімізації ПДВ

Суспільство | 19-05-2020, 16:27Коментарів: 0 0 Переглядів: 137 137    
Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що співробітниками управління з питань запобігання та виявлення корупції виявлено факти діяльності ряду підприємств, які задіяні у схемах мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки у сферах будівництва, неспеціалізованої оптової торгівлі та торгівлі паливно-мастильними матеріалами.
Аналізуючи дані Єдиного реєстру податкових накладних у квітні 2020 року виявлено 14 столичних суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає критеріям «ризиковості».
За результатами відпрацювання вказаних платників заблоковано податкового ліміту з ПДВ на суму 10,5 млн гривень.
Робота у цьому напрямку триває.
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