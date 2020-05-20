Столичні податківці виявляють схеми мінімізації ПДВ Суспільство | 19-05-2020, 16:27 0 137 Головне управління ДПС у м. Києві інформує, що співробітниками управління з питань запобігання та виявлення корупції виявлено факти діяльності ряду підприємств, які задіяні у схемах мінімізації податкових зобов’язань для підприємств реального сектору економіки у сферах будівництва, неспеціалізованої оптової торгівлі та торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Аналізуючи дані Єдиного реєстру податкових накладних у квітні 2020 року виявлено 14 столичних суб’єктів господарювання, діяльність яких відповідає критеріям «ризиковості».

За результатами відпрацювання вказаних платників заблоковано податкового ліміту з ПДВ на суму 10,5 млн гривень.

Робота у цьому напрямку триває.