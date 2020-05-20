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| Газета №35 (55) / 2014
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12 мільйонів громадян у США пройшли тест на коронавірус
|Суспільство | 20-05-2020, 09:14
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|Сполучені Штати перевірили понад 12 мільйонів людей на COVID-19. Вірус виявили у 1 567 236 громадян.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: За час епідемії коронавірусу на COVID-19 перевірили 12 575 413 громадян. Найбільше людей пройшли тест у штаті Нью-Йорк (1 439 557), Каліфорнія (1 292 672 ) та Техас (723 013).
За час пандемії COVID-19 в країні зареєстрували 93 388 смертей.Одужали від коронавірусу вже майже 363 тисячі осіб.
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