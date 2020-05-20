Вертоліт Повітряно-космічних сил Росії розбився в Підмосков'ї Суспільство | 20-05-2020, 09:21 0 61 Військовий вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Російської Федерації розбився в Підмосков'ї.



Джерело: міноборони Росії, повідомляє ТАРС



Дослівно: "19 травня близько 20-ї години за київським часом при виконанні навчально-тренувального польоту в 20 км від населеного пункту Клин (Московська область) здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості вертоліт Мі-8 ВКС Росії. В результаті жорсткої посадки екіпаж вертольота від отриманих поранень загинув" .



Деталі: за попередньою інформацією міноборони, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.