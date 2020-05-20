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Вертоліт Повітряно-космічних сил Росії розбився в Підмосков'ї
|Суспільство | 20-05-2020, 09:21
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|Військовий вертоліт Мі-8 Повітряно-космічних сил Російської Федерації розбився в Підмосков'ї.
Джерело: міноборони Росії, повідомляє ТАРС
Дослівно: "19 травня близько 20-ї години за київським часом при виконанні навчально-тренувального польоту в 20 км від населеного пункту Клин (Московська область) здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості вертоліт Мі-8 ВКС Росії. В результаті жорсткої посадки екіпаж вертольота від отриманих поранень загинув" .
Деталі: за попередньою інформацією міноборони, причиною катастрофи могла стати технічна несправність.
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