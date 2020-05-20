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У Росії вже 300 тисяч заражень коронавірусом. 150 тисяч в Москві
|Суспільство | 20-05-2020, 09:21
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|У Росії за офіційною статистикою центральної влади діагностовано 299 941 випадків COVID-19, однак регіональні штаби постійно повідомляють дещо більші цифри.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: наразі в РФ діагностовано 299 941 випадків хвороби, з них 149 607 в Москві. По всій країні 76 130 людей вже одужали, 2837 померли.
За останню добу в Росії на коронавірус захворіло 9263 осіб. Російська Федерація зараз на другому місці за кількістю діагностованих випадків COVID-19. На першому США (1 567 236 хворих), на третьому Іспанія (278 803 пацієнтів з коронавірусом).
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