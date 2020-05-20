В МЗС розповіли, скільки українців померло від COVID-19 Суспільство | 20-05-2020, 09:23 0 47 146 українців за кордоном отримують лікування від нового коронавірусу, 9 пацієнтів померло.





Джерело: МЗС



Деталі: українські громадяни лікуються в Італії, (121 людина), Греції (22), Польщі (4), Австріі (3), Німеччині (4) та в інших країнах.



Від COVID-19 за кордоном вилікувалися 73 українця.



Дослівно: "18 598 громадян України звернулися по допомогу до дипломатичних установ України в рамках системи "Захист".