Кримського татарина етапували до російської колонії Суспільство | 20-05-2020, 09:24 0 58 Кримського татарина Енвера Сейтосманова, засудженому до 17 років позбавлення волі, етапували до російської колонії.



Джерело: "Кримська солідарність" з посиланням на адвоката Сейтосманова Еміля Курбедінова



Пряма мова адвоката: "Куди ФСВП доставить його в підсумку, ми не знаємо.Про це, як правило, стає відомо тільки після того, як ФСВП письмово повідомляє родичів, або в колонії адміністрація надає можливість здійснити офіційний дзвінок. Будемо тримати ситуацію на контролі".



Що було раніше: Апеляційний військовий суд в російському військовому містечу Власіха залишив без зміни вирок кримському татарину Енверу Сейтосманову, засудженому до 17 років позбавлення волі за звинуваченням в організації осередку ісламської партії Хізб ут-Тахрір.



Нагадаємо:



Енвер Сейтосманов був затриманий разом з братом 10 травня 2018 року в Криму.

Росія утримує українських політв'язнів - кримських татар і активістів - в неналежних умовах, відмовляє в побаченні з родичами і не забезпечує медичною допомогою.