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За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19
|Суспільство | 20-05-2020, 09:27
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|19 травня у світі діагностували 94 813 заражень COVID-19, це на 6 000 більше, ніж 18 травня.
Джерело: Worldometers
Деталі: у США за минулу добу діагностували 20 289 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 517, в Росії 9263, Індії 6147, Перу 4550.
18 травня у США діагностували 22 630 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 14 288, в Росії 8926, Індії 4630, Великій Британії 2711.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.
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