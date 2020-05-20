За добу у світі підтверджено 94 813 нових випадків COVID-19 Суспільство | 20-05-2020, 09:27 0 48 19 травня у світі діагностували 94 813 заражень COVID-19, це на 6 000 більше, ніж 18 травня.



Джерело: Worldometers



Деталі: у США за минулу добу діагностували 20 289 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 16 517, в Росії 9263, Індії 6147, Перу 4550.



18 травня у США діагностували 22 630 випадків захворювання на коронавірус, в Бразилії 14 288, в Росії 8926, Індії 4630, Великій Британії 2711.



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Секретні служби США дізналися, що Китай на початку січня приховав масштаби спалаху і високу ступінь небезпеки коронавирусу з метою провести закупівлю ліків і засобів захисту від хвороби.