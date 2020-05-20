354 нових випадків COVID-19 в Україні, 16 смертей за добу Суспільство | 20-05-2020, 09:48 0 84 За минулу добу на COVID-19 в Україні захворіли 354 особи, 16 осіб померли, одужали 324 людини.



Джерело: міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу