Сезонні працівники з Румунії влаштували протест у Німеччині Суспільство | 20-05-2020, 09:59 0 82 Кілька десятків сезонних сільськогосподарських працівників з Румунії протестували у вівторок в Бонні проти низької заробітної плати і тривалого робочого дня.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Adevarul.ro.



Протестувальники пройшли містом і дійшли до румунського консульства. Вони скаржилися, що не отримали зарплату за квітень, і що румунська влада не зробили нічого, щоб допомогти їм.



"Німецька спаржа пахне експлуатацією", - заявив один з протестувальників.



Сезонним працівникам сільського господарства з Румунії та інших країн Східної Європи дозволили поїхати в Німеччину на збір фруктів та овочів попри пандемію коронавірусу.



Вони скаржилися на тривалий робочий день, низьку заробітну плату і погані умови праці.



Як заявила речниця румунського МЗС Оана Даріе в ефірі TVR, посадовці румунського консульства в Бонні провели переговори з представниками румунських працівників. За її словами, мова йде про 250 румунських громадян, які працювали на фермі, що нещодавно розпочала справу про банкрутство. Половина з них хоче залишитися в Німеччині.



Для румунів, які хочуть повернутися в країну, влада Румунії хоче надати чартерний рейс.