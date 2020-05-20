У Франції пропонують штрафувати на 300 євро за викинуті під ноги маски Суспільство | 20-05-2020, 10:02 0 79 У Франції зареєстрували законопроєкт, який пропонує штрафувати на 300 євро за викидання маски "під ноги".



Про це пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.



Один із депутатів Національних зборів від партії "Республіканці" Ерік Поже у понеділок подав проєкт закону, який пропонує запровадити штраф у розмірі 300 євро за викидання маски "під ноги". Зараз розмір штрафу становить 68 євро.



Ініціативу він пояснив тим, що після послаблення карантину в країні на вулицях і газонах великих міст можна бачити все більш викинутих масок. Цього тижня французькі прибиральники навіть публікували у соцмережах масові фото викинутих масок, закликаючи людей не смітити.



На думку депутата, суттєво більший штраф допоможе боротися "з поведінкою, яка створює значні санітарні та екологічні ризики".



Щоб попереджати порушення і доказувати провину порушників, законопроєкт пропонує також використання відеоспостереження у публічних місцях.



Нагадаємо, минулого тижня Франція розпочала масштабне послаблення карантинних обмежень. Про те, як країна повертається до нормального життя, детальніше читайте у публікації Коронавірус, що розколов Францію: як країна виходить із режиму ізоляції.