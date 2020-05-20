Право на податкову знижку має отримувач іпотечного кредиту Суспільство | 20-05-2020, 11:04 0 71

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває деклараційна кампанія 2020 року. Через пов’язані з карантином заходи термін подання щорічних декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік продовжено до 1 червня 2020 року.



А податкова декларація про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки подається до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, до 31 грудня 2020 року.



Хто ж має право на податкову знижку, якщо об’єкт іпотеки знаходиться у спільній власності подружжя?



Так, Податковим кодексом України визначено, що платник податку на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 Податкового кодексу України, частину суми процентів, сплачених таким платником ПДФО за користування іпотечним житловим кредитом, що визначається відповідно до ст. 175 Податкового кодексу України. Платник ПДФО - резидент має право включити до податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом, наданим позичальнику в національній або іноземній валютах, фактично сплачених протягом звітного податкового року.



Зокрема, п.175.2 ст. 175 Податкового кодексу України визначено, що у разі якщо будинок (квартира, кімната) придбається за рахунок іпотечного житлового кредиту, частина суми процентів, що включається до податкової знижки платника податку — позичальника іпотечного житлового кредиту, дорівнює добутку суми процентів, фактично сплачених платником податку протягом звітного податкового року в рахунок його погашення, і коефіцієнта, що враховує мінімальну площу житла для визначення податкової знижки, розрахованого відповідно до п.175.3 ст. 175 Податкового кодексу України.



Отже, право включити до складу податкової знижки частину суми процентів за користування іпотечним житловим кредитом має той член подружжя, який є позичальником такого кредиту.