Близько 1,7 мільйона гривень надійшло до бюджету з початку року за підсумками роботи юристів податкової Суспільство | 20-05-2020, 13:56 0 44



В управлінні правового забезпечення Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що станом на 01.05.2020 на розгляді у судах різних інстанцій, з урахуванням справ, що перейшли з попередніх років, знаходилось 2204 справи на суму 7444,05 млн. гривень.



У цілому, з усіх категорій справ, розглянутих у січні-квітні 2020 року станом на 01.05.2020, на користь ГУ ДПС у Львівській області вирішено 267 справ на суму 222,7 млн. грн., з них по 114 справах на суму 77,68 млн. грн. провадження закінчено. На користь платників податків станом на звітну дату вирішено 72 справи на суму 44,5 млн. грн., з них по 28 справах на суму 3,9 млн. грн. провадження закінчено.



Впродовж січня-квітня 2020 року у справах за участю ГУ ДПС у Львівській області надійшло – 1 683,62 тис. грн.: у справах за позовами до територіальних органів ДПС у Львівської області – 741,52 тис. грн. (справи про визнання недійсними податкових повідомлень – рішень); у справах за позовами податкових органів Львівської області до платників податків – 942,1 тис. грн. (справи про стягнення податкової заборгованості).



За чотири місяці 2020 pоку надійшло від платників податків 10 скарг (заяв) на 3 вимоги про сплату недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, 6 рішень про застосування штрафних санкцій та нарахування пені за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску та на 1 податкове повідомлення-рішення. Головним управлінням ДПС у Львівській області залишено без розгляду 10 скарг.



У січні-квітні 2020 pоку надійшло 84 рішення про продовження строку розгляду скарг (листыв), якими зобов’язано ГУ ДПС у Львівській області надати обґрунтовані висновки по суті порушених у скаргах питань та документи, необхідні для розгляду скарг.



Впродовж звітного періоду підготовлено документи та скеровано 84 висновки щодо розгляду скарг платників до ДПС України.