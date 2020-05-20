ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАГАДУЮТЬ ПРО ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ Суспільство | 20-05-2020, 13:59 0 50

З метою дотримання прикордонного режиму Львівській прикордонний загін нагадує громадянам, що в межах контрольованих прикордонних районів діють відповідні режимні правила.Так, відповідно до Положення «Про прикордонний режим», затверджене Постановою КМУ від 27 липня 1998 року N 1147 громадяни України, іноземці та особи без громадянства в'їжджають у прикордонну смугу та контрольований прикордонний район, перебувають, проживають або пересуваються в їх межах на підставі документів, що посвідчують їх особу, крім того, іноземці та особи без громадянства повинні мати документи, які підтверджують законність їх перебування на території України. Вказані особи, зобов'язані пред'являти відповідні документи на вимогу уповноважених осіб Державної прикордонної служби.

На ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону, такі райони встановлені в межах Жовківського, Сокальського, Яворівського районів Львівськоі області та Володимир – Волинського та Іваничівського районів Волинської області.

Отож, учора на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Амбуків» що у Волинській області прикордонниками Львівського загону було виявлено групу осіб, які нібито прогулювалися поблизу кордону без документів які посвідчують їх особи. Затриманих порушників прикордонного режиму доставлено у підрозділ для складання документів про адміністративне правопорушення за ст. 202 КУпАП.





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