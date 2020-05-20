АМУ закликала «Укрзалізницю» забезпечити пільгове перевезення громадян і не перекладати відповідальність на місцеве самоврядування Суспільство | 20-05-2020, 14:00 0 43

19 травня АТ «Укрзалізниця» поширив на своєму сайті публікацію про те, що нібито органи місцевого самоврядування заборгували за пільгове перевезення громадян. Посилаючись на законодавство, автор вказує, що збитки від перевезення пільговиків у приміському сполученні повинні відшкодовуватися за рахунок місцевих бюджетів.



АМУ наголошує: Укрзалізниця у цій публікаціїї спотворює інформацію щодо норми чинного законодавства. Адже, у ст. 9 Закону України «Про залізничний транспорт», сказано: «Для захисту інтересів окремих категорій громадян на пасажирських перевезеннях, у тому числі приміських, можуть передбачатися пільгові тарифи. Збитки залізничного транспорту загального користування від їх використання відшкодовуються за рахунок державного або місцевих бюджетів залежно від того, яким органом прийнято рішення щодо введення відповідних пільг.»



АМУ підкреслює: для окремих категорій громадян пільги на проїзд встановлюються Законами України, а не рішеннями органів місцевого самоврядування. Відповідно, ці пільги мають відшкодовуватися за рахунок коштів Державного бюджету. Окрім того, Акціонерне товариство «Укрзалізниця» перебуває у 100% власності держави, і виконання законів України, зокрема забезпечення пільгового проїзду, для нього є обов’язковим.



Асоціація міст України закликає Укрзалізницю забезпечити пільгове перевезення громадян, які мають таке право відповідно до закону.



Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



