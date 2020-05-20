Майже три тонни нового одягу та понад тисячу пар взуття виявили працівники Галицької митниці серед вживаного одягу. Суспільство | 20-05-2020, 15:08 0 80





Днями в пункт пропуску «Рава-Руська- Гребенне» прибув вантажний транспортний засіб з товаром «вживаний одяг, взуття та інше». Згідно з документами понад 20 тонн товару вартістю майже 30 тис. доларів США перевозили з Польщі на адресу організації зареєстрованій у м. Києві.

Вантажівку скерували на огляд з допомогою стаціонарної скануючої системи і виявили розбіжності у стуктурі вантажу. Після розвантаження було встановлено, що серез вживаного одягу містилось понад 2 тонни нового одягу ( футболки в асортименті), понад 500 кг пряжі, а також 1134 пари взуття.

Таким чином, керівник компанії-відпраника вчинив переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю через подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення документів, що містять неправдиві відомості щодо ваги, кількості та вартості товару.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.



У рефрежераторі з фруктами працівники Галицької митниці виявили автозапчастини та телевізор.



Сьогодні, вночі, з Польщі на адресу одного з підприємств Львова через пункт пропуску «Краковець–Корчова» перевозили фрукти. Після заповнення водієм, громадянином Польщі, декларації було прийнято рішення про огляд авто з допомогою стаціонарної скануючої системи. Сканер показав, що між ящиками з фруктами є інші вкладення. Коли працівники митниці відкрили рефрежератор і добрались до місця приховування то знайшли коробки з запчастинами до атомобілія Porsche та телевізор QLED Samsung 80.



За цим фактом складено потокол за ознаками порушення митних правил, передбаченого ст 472 Митного кодексу України. Незадекларований Товар вилучено, його вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

