Відвідування центрів обслуговування платників – за нагальної потреби Ц Суспільство | 20-05-2020, 15:09 0 84 ентри обслуговування платників м.Львова, які знаходяться в адмінбудівлі ГУ ДПС у Львівській області (м. Львів, вул. Стрийська, 35), поступово розпочинають вихід з карантину, а саме відновлюють прийом відвідувачів, яким критично необхідно прийти та отримати послугу.

Звертаємо увагу, що приймання платників податків відбуватиметься виключно за попереднім записом. Заходити у приміщення потрібно в масках та рукавичках, дотримуватись соціальної дистанції, перед входом – вимірюватимуть температуру тіла.



Документи для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та пальним, а також зберігання пального, дублікатів, переоформлення ліцензій, внесення чергового платежу просимо надсилати засобами поштового зв’язку за адресою: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35. Отримані документи будуть розглядатися без участі суб’єкта господарювання.



Оскільки відвідування ЦОП обмежене, на часі електронні сервіси. Для цього потрібен лише доступ до Інтернету. До ваших послуг:

- Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/

- електронні скриньки для надсилання громадянами письмових звернень у вигляді сканкопій або фотокопій через засоби електронного зв’язку: lv.appeal@tax.gov.ua

- для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису: idd@tax.gov.ua

- електронна пошта для консультацій для клієнтів відділу реєстрації користувачів при ГУ ДПС у Львівській області управління (центру) сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС: cskra_13@ukr.net.

