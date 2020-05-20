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| Газета №35 (55) / 2014
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До уваги державних підприємств!
|Суспільство | 20-05-2020, 17:59
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2020 року № 349 ,,Про внесення змін до пункту 1 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями” внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 року № 138.
Відповідно до внесених змін, за результатами фінансово-господарської діяльності, починаючи з 1 січня 2020 року державні підприємства відраховують 80 відсотків чистого прибутку замість 90 відсотків.
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