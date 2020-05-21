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У Бразилії та США за добу зафіксували однакову кількість випадків COVID-19

Суспільство | 21-05-2020, 05:32Коментарів: 0 0 Переглядів: 69 69    
У США та Бразилії 20 травня зареєстрували по 21,4 тисячі нових хворих на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers, який оновлює дані щодо захворюваності на коронавірус

Деталі: Загалом у світі за цей час виявили майже 100 тисяч нових випадків зараження.

20 травня у Штатах померла 1461 людина, в Бразилії – 911.

Загалом же в Бразилії підтвердили понад 293 тисячі інфікувань, з них померли майже 19 тисяч хворих, вилікувались – понад 116 тисяч.

Окрім того, у США загалом підтвердили 1 мільйон 591 тисячі випадків коронавірусу, із яких майже 95 тисяч – летальні. Побороли захворювання понад 370 тисяч людей.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Понад 5 мільйонів людей заразилися коронавірусом у світі від початку пандемії, а 2 мільйони вже одужали.
Раніше президент Бразилії Жаїр Болсонару доєднався до мітингу у столиці країни, де закликали покласти край карантинним обмеженням.
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