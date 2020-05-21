В ЄС опублікували нові рекомендації для авіаподорожей Суспільство | 21-05-2020, 09:49 0 64 Європейське агентство авіаційної безпеки та Європейський центр профілактики і контролю захворювань рекомендують використовувати захисні маски та дотримуватись ретельної гігієни рук під час подорожей літаками.



Джерело: CNN



Деталі: Агентства опублікували новий набір принципів, якими мають керуватись авіаперевізники.



Рекомендується також дотримання соціальної дистанції. "Пасажири мають бути впевнені, що подорож літаком з іншими людьми в обмеженому просторі несе мінімальні ризики для їх здоров’я", – йдеться у спільній заяві.



Відповідні правила мають переконати клієнтів авіакомпаній, що вони можуть літати безпечно, а перевізники можуть подолати наслідки пандемії.



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Нагадаємо:



Європейська комісія хоче зобов’язати європейських відпочивальників носити захисні маски та подорожувати без великого багажу.