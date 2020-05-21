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Без карантину і тесту на коронавірус: Греція відкриє туристичний сезон в червні

Суспільство | 21-05-2020, 10:00Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
Греція офіційно розпочне туристичний сезон 15 червня, міжнародне авіасполучення на всіх туристичних напрямках буде відновлено з липня.

Про це у середу оголосив прем'єр-міністр країни Кіріакос Міцотакіс, пише "Європейська правда" з посилання на Ekathimerini.

З 15 червня рейси приземлятимуться лише в міжнародному аеропорту Афін, але з 1 липня дозвіл на посадки міжнародних авіарейсів пошириться на всі аеропорти.

Перші туристи, як очікується, будуть із країн з обнадійливими епідеміологічними даними - Балкан та країн північної Європи, зокрема, з Німеччини.

Туристам буде дозволено в’їхати до Греції, не проводячи заздалегідь тест на коронавірус та не проходячи обов'язковий карантин. Але працівники охорони здоров’я будуть проводити точкові тести за необхідності.

Влада сприятиме зміцненню можливостей охорони здоров’я в кількох туристичних регіонах, забезпечуючи тестами та лікарями, а також розробляючи оперативний план по боротьбі з можливим виникненням інфекції.

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Греція отримала схвальні оцінки за боротьбу з пандемією. Країна зафіксувала 166 смертей, пов’язаних з коронавірусом, та 2850 підтверджених випадків зараження.

Італія заявила в середу, що всі аеропорти країни можуть відкритись 3 червня для національних та міжнародних рейсів.

Словенія заявляла, що планує запропонувати своїм громадянам ваучери в розмірі 200 євро, щоб заохотити їх до відпочинку у рідній країні, а не за кордоном.
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