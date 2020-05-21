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До дня вишиванки Google створив гарний дудл

Суспільство | 21-05-2020, 10:05Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
Пошуковий сервіс Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки, який цього року припав на 21 травня.
До дня вишиванки Google створив гарний дудл

Джерело: Google

Деталі: У третій четвер травня українці вже традиційно відзначають День вишиванки.

У вишиванки цього дня масово вбираються в Україні, та й за кордоном.

Google на сторінці пошуку створив дудл із орнаментами, які нагадують вишиванку, – і так привітав українців.
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