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До дня вишиванки Google створив гарний дудл
|Суспільство | 21-05-2020, 10:05
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|Пошуковий сервіс Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки, який цього року припав на 21 травня.
Джерело: Google
Деталі: У третій четвер травня українці вже традиційно відзначають День вишиванки.
У вишиванки цього дня масово вбираються в Україні, та й за кордоном.
Google на сторінці пошуку створив дудл із орнаментами, які нагадують вишиванку, – і так привітав українців.
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