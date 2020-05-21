До дня вишиванки Google створив гарний дудл Суспільство | 21-05-2020, 10:05 0 74 Пошуковий сервіс Google створив яскравий дудл до Дня вишиванки, який цього року припав на 21 травня.





Джерело: Google



Деталі: У третій четвер травня українці вже традиційно відзначають День вишиванки.



У вишиванки цього дня масово вбираються в Україні, та й за кордоном.



Google на сторінці пошуку створив дудл із орнаментами, які нагадують вишиванку, – і так привітав українців.