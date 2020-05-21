Центри обслуговування платників податків приймають громадян за попереднім записом Суспільство | 21-05-2020, 11:52 0 124

У зв’язку з пом’якшенням карантинних обмежень у м.Львові з 19 травня 2020 року частково відновлено роботу центрів обслуговування платників, які знаходяться в адмінбудівлі ГУ ДПС у Львівській області.



Прийом платників податків здійснюється за попереднім записом виключно для надання невідкладних послуг. При гострій необхідності в отриманні послуг, платник податків може записатися за поданими нижче телефонами у консультанта-модератора, чи у спеціалістів за напрямками.



Нагадуємо, що до ваших послуг діють електронні сервіси за посиланням: Електронний кабінет https://cabinet.tax.gov.ua/



У разі необхідності кореспонденцію на адресу Головного управління ДПС у Львівській області рекомендуємо надсилати засобами поштового зв’язку на адресу: 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35, або у сканованому вигляді електронною поштою на адресу: lv.official@tax.gov.ua, або через Електронний кабінет.



У невідкладних випадках кореспонденцію можна залишити, дотримуючись вимог індивідуального захисту (маска, рукавиці тощо), у відповідних ящиках, які розміщені у центрах обслуговування платників.



Електронні скриньки для надсилання громадянами письмових звернень у вигляді сканкопій або фотокопій через засоби електронного зв’язку:



електронна адреса: lv.appeal@tax.gov.ua.



Для отримання інформаційно-довідкових послуг без використання електронного цифрового підпису: idd@tax.gov.ua.



Електронна пошта для консультацій для клієнтів відділу реєстрації користувачів при ГУ ДПС у Львівській області управління (центру) сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту ДПС: cskra_13@ukr.net.



Контактна інформація щодо отриманням адміністративних та інших послуг у ЦОПах м. Львова, та для попередного запису платників (у разі нагальної потреби в отриманні таких послуг)



за адресою вул. Стрийська, 35, м. Львів, 79003