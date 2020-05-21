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Єдиному рахунку бути!

Суспільство | 21-05-2020, 11:53Коментарів: 0 0 Переглядів: 64 64    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Кабінет Міністрів України постановою від 29.04.2020 № 321 затвердив Порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 1 Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади.
Згаданий Порядок визначає механізм функціонування єдиного рахунка для сплати грошових зобов'язань та/або податкового боргу з податків і зборів, передбачених Податковим кодексом, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування відповідно до положень Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на податкову службу, заборгованості з інших платежів та виконання норм ст. 35 1 Кодексу.
Порядок набирає чинності одночасно із Законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", а саме з 1 січня 2021 року.
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