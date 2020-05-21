Порушення щодо ЄСВ за які тимчасово не будуть штрафувати Суспільство | 21-05-2020, 11:54 0 73

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що Єдиний соціальний внесок – це обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Від своєчасних надходжень єдиного соціального внеску залежить наповнення фондів соціального страхування, а це означає, що громадяни можуть розраховувати на державні соціальні гарантії.

Зазначимо, що на сьогодні діють законодавчі зміни, які направлені на мінімізацію наслідків для бізнесу та населення у зв'язку із поширенням коронавірусу COVID-19.

А саме, в частині адміністрування ЄСВ, Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» продовжено до 31 травня 2020 року (попередньо, відповідно до Закону України від 17.03.2020 №533, передбачалося – до 30 квітня 2020 року) строки тимчасового незастосування штрафних санкцій, визначених частиною одинадцятою статті 25 Закону України від 08.07.2010 №2464-VІ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), за такі порушення:

-несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);

-неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

-несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом № 2464, до податкових органів При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464 щодо такого порушення вчиненого у періоди з 1 по 31 березня з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року не застосовуються.

Тобто сплачувати ЄСВ та подавати звітність потрібно, але за вищезазначені порушення лише тимчасово не будуть застосовуватись штрафні санкції, а саме до 31 травня 2020 року

А також Законом №2464 подовжено до 31 травня 2020 року терміни ненарахування платникам єдиного внеску пени при цьому нарахована пеня за періоди з 1 по 31 березня з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року підлягає списанню.

