Повернення товару, за який сплата здійснена банківською картою через POST-термінал та РРО Суспільство | 21-05-2020, 12:02 0 63

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС нагадує, що розрахунки готівкою регулюються Законом України від 06 липня 1995 року №265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон № 265), який є спеціальним законом.

Зокрема,статтею 2 Закону № 265 визначено, що розрахункова операція – це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів (послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а у разі застосування банківської платіжної картки – оформлення відповідного розрахункового документа щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або у разі повернення товару (відмови від послуги) – оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк покупця.

Розрахунковий документ - це документ встановленої форми та змісту (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція, проїзний документ тощо), що підтверджує факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) коштів, надрукований у випадках, передбачених Законом №265, і зареєстрований у встановленому порядку РРО або заповнений вручну.

Стаття 3 Закону №265 визначає, що суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також операції з приймання готівки для подальшого її переказу зобов’язані: проводити розрахункові операції на повну суму покупки (надання послуги) через зареєстровані, опломбовані у встановленому порядку та переведені у фіскальний режим роботи РРО з роздрукуванням відповідних розрахункових документів, що підтверджують виконання розрахункових операцій; видавати особі, яка отримує або повертає товар, отримує послугу або відмовляється від неї, включаючи ті, замовлення або оплата яких здійснюється з використанням мережі Інтернет, при отриманні товарів (послуг) в обов’язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми на повну суму проведеної операції.

Таким чином, під час здійснення розрахунків за товари (послуги) суб’єкти господарювання зобов’язані відповідно до Закону N 255 застосовувати РРО, у тому числі у разі здійснення безготівкових розрахунків за допомогою банківської платіжної карти із використанням POST-терміналу.

При цьому розрахункові документи при продажу товарів (послуг) через мережу Інтернет видаються у випадку їх безпосереднього надання споживачу, під час передачі йому товару чи надання послуг.

У разі безпосереднього повернення споживачем на господарському об’єкті товару (послуги), оплата за який була проведена з використанням POST-терміналу та РРО, суб’єкт господарювання видає розрахунковий документ з РРО та POST-терміналу, що підтверджує факт повернення.

Якщо розрахунок за товар (послугу) був здійснений через мережу Інтернет з використанням платіжної банківської карти та споживач відмовився, і місце здійснення розрахунків визначити неможливо, доставка була здійснена через відділення пошти, то у такому випадку повернення коштів проводиться суб’єктом господарювання без використання РРО з розрахункового рахунку на картковий рахунок споживача, що був використаний при оплаті за товар.



