На Буковині ще 63 людини захворіли на коронавірус Суспільство | 22-05-2020, 09:23 0 23 У четвер у Чернівецькій області коронавірус виявили у 63 людей. Таким чином в області зареєстрували 2905 випадків зараження.



Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook



Дослівно: "Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців".



Деталі: Окрім того, 22 людини сьогодні вилікувались від хвороби.



"Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція", – стверджує голова ОДА.



Проте у лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані.



Що передувало: За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили у 476 осіб, 15 пацієнтів померли, а 272 одужали.