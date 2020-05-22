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На Буковині ще 63 людини захворіли на коронавірус
|Суспільство | 22-05-2020, 09:23
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|У четвер у Чернівецькій області коронавірус виявили у 63 людей. Таким чином в області зареєстрували 2905 випадків зараження.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook
Дослівно: "Обласний лабораторний центр дослідив сьогодні, 21 травня, 470 нових зразків. У результаті коронавірус підтвердили у ще 63 буковинців".
Деталі: Окрім того, 22 людини сьогодні вилікувались від хвороби.
"Загалом останніми днями позитивними виявляються 10-15% тестів від загальної кількості опрацьованих. Це хороша тенденція", – стверджує голова ОДА.
Проте у лікарнях багато пацієнтів перебувають у важкому стані.
Що передувало: За минулу добу діагноз COVID-19 в Україні підтвердили у 476 осіб, 15 пацієнтів померли, а 272 одужали.
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