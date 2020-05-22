Додому спецрейсом із Франції повертаються 170 українців Суспільство | 22-05-2020, 09:24 0 24 Спеціальний рейсом до України із Франції повертаються 170 наших громадян.



Джерело: "Укрінформ" із посиланням на керівника консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Миколу Собка



Деталі: Це вже 18-й спецрейс із Франції.



"Сьогодні відправили 18-й спецрейс із Франції, на борту якого були 170 українців", – сказав Собко.



Загалом із Франції за період карантину через коронавірус повернулись вже 4194 громадянина України.



Нагадаємо:



Наприкінці квітня Міністерство інфраструктури України анонсувало відновлення низки спеціальних рейсів до України з різних країн світу, щоб повернути додому українців.