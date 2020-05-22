Київщина поки не буде послаблювати карантин Суспільство | 22-05-2020, 09:39 0 20 Київська обласна державна адміністрація наразі не буде пом’якшувати карантин, оскільки один із чинників а саме кількість випадків заховарювання на кронавірус на 100 тисяч населення перевищує допустиму норму.





Джерело: пресслужба КОДА



Дослівно: "Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.



Одночасно повідомляємо, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно".



Деталі: 20 травня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".



Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:



* інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення). Має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.



* завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.



* середня кількість плр-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.



На сьогодні у Київській області наступні показники:



* інцидентність – 13,9 особи на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).



* завантаженість ліжок – 8,9 % (потрібно менше ніж 50%).



-* середня кількість плр-тестувань -19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).



Що передувало: Уряд встановив, що з 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.