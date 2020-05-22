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Київщина поки не буде послаблювати карантин

Суспільство | 22-05-2020, 09:39Коментарів: 0 0 Переглядів: 20 20    
Київська обласна державна адміністрація наразі не буде пом’якшувати карантин, оскільки один із чинників а саме кількість випадків заховарювання на кронавірус на 100 тисяч населення перевищує допустиму норму.
Київщина поки не буде послаблювати карантин

Джерело: пресслужба КОДА

Дослівно: "Через те, що один із необхідних чинників (а саме – інцидентність) перевищує встановлений показник, регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права прийняти рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів.

Одночасно повідомляємо, що Київська облдержадміністрація моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно".

Деталі: 20 травня 2020 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів".

Цим документом передбачене послаблення або припинення протиепідемічних заходів на території регіонів на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС). Рішення приймають з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні одночасно трьох ознак:

* інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення). Має становити менше ніж 12 осіб на 100 тис. населення.

* завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19. Потрібен показник менше ніж 50 %.

* середня кількість плр-тестувань. Потрібно понад 12 на 100 тис. населення протягом останніх 7 днів.

На сьогодні у Київській області наступні показники:

* інцидентність – 13,9 особи на 100 тис. населення (потрібно менше 12-ти).

* завантаженість ліжок – 8,9 % (потрібно менше ніж 50%).

-* середня кількість плр-тестувань -19,2 на 100 тис. населення (потрібно понад 12 на 100 тис.).

Що передувало: Уряд встановив, що з 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин, у регіонах можуть бути різні обмеження через коронавірусну хворобу COVID-19.
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