Соціальні гарантії для працівників ‒ пріоритетні для держави. Такими ж мають бути і для бізнесу Суспільство | 22-05-2020, 14:47 0 57



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що своєчасність та повнота сплати єдиного соціального внеску роботодавцем має безпосередній вплив на розмір пенсії майбутніх та сьогоднішніх пенсіонерів. За нормами Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” у страховий стаж для вирахування розміру пенсії включаються періоди, за які щомісячно сплачені страхові внески в сумі не менше мінімального страхового внеску, розрахованого від мінімальної заробітної плати. У разі, якщо підприємство має борг по сплаті нарахованого єдиного внеску, період, за який така заборгованість повністю не погашена, не зараховується до страхового стажу працівників, а нарахована їм за цей період заробітна плата не включається в розрахунок пенсії. Тобто тільки після повного розрахунку роботодавця з державою ці місяці будуть зараховані до страхового стажу застрахованої особи та зможуть реалізуватись пенсійні права найманих працівників.

На сьогодні у платників податків є унікальна можливість користуватися електронним сервісом ,,Електронний кабінет платника”, завдяки якому можливо своєчасно відслідковувати стан розрахунків стосовно сплати єдиного соціального внеску, дізнатись про наявність або відсутність заборгованості, обравши в меню приватної його частини ,,Стан розрахунків з бюджетом”. Відповідно керівник та бухгалтер підприємства завжди можуть володіти ситуацією, а відповідно доносити її до своїх працівників.

Соціальні гарантії населення та сплати єдиного соціального внеску сьогодні є пріоритетними для податкової служби, органів влади та місцевого самоврядування. Сьогодні у дистанційному форматі з керівниками підприємств-боржників проводиться активна індивідуальна роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання законодавства про працю. Аналогічно і трудовий колектив може впливати на роботодавців для забезпечення своїх соціальних гарантів та вимагати сплати заборгованості єдиного соціального внеску.

