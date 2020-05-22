Під час фактичних перевірок за чотири місяці 2020 року на Львівщині у 16 роботодавців виявили 20 неоформлених найманих працівників Суспільство | 22-05-2020, 14:49 0 63

В управлінні податків і зборів з фізичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня-квітня 2020 року працівниками ГУ ДПС у Львівській області проведено всього 222 фактичні перевірки фізичних та юридичних осіб з питань дотримання роботодавцями чинного законодавства про працю. Це на 44,2 відс., або на 68 перевірок більше проти того самого періоду минулого року (у січні-квітні 2019 року проведено 154 таких перевірки).

За результатами вжитих заходів у 16 роботодавців виявлено 20 неоформлених належним чином найманих працівників. Копії матеріалів перевірок скеровано на адресу Головного управління Держпраці у Львівській області для прийняття рішень відповідно до вимог чинного законодавства про працю.

