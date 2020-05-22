Податкова міліція Львівщини виявила порушення при імпорті автомобілів Суспільство | 22-05-2020, 15:38 0 163

Працівниками податкової міліції Львівської області, за процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області в рамках проведення досудового слідства, 21.05.2020 року проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях та автостоянках, торгових майданчиках де здійснювалась реалізація транспортних засобів, імпортованих з Сполучених Штатів Америки, Канади, Європи які реалізовувались на території України з порушенням митного та податкового законодавства.



В ході проведення заходів, а саме обшуків, виявлено та вилучено не задекларовані готівкові кошти в значній сумі, а також виявлено понад сотню транспортних засобів елітного класу, які були ввезенні та реалізовувались на території України з порушенням чинного законодавства, що спричинило не надходження до бюджету України коштів в особливо великих розмірах.





