Городоцька прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання становищем службовцями Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Суспільство | 22-05-2020, 16:56 0 65



Ідеться про ймовірний факт зловживання службовим становищем посадовцями Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України», які уклали з підприємством договір на довгострокове використання лісової дороги на безоплатній основі, із порушеннями ст.18 Лісового кодексу України.



Крім цього, територія (дорога), розташована на території Великопільської та Порічанської сільських рад, неподалік Страдецької гори, що у с.Страдч Яворівського району Львівщини, використовувалась для цілей, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності товариства, що суперечить законодавству та завдає шкоди інтересам держави.







Про це прокурорам стало відомо із публікацій у засобах масової інформації.



Враховуючи це, 19.05.2020, Городоцькою місцевою прокуратурою внесено відомості до ЄРДР за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України та розпочато досудове розслідування, проведення якого доручено слідчому підрозділу Яворівського відділу поліції.







На цей час розслідування триває, проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії.







Пресслужба Прокуратури Львівської області