На Стрийщині оголосили підозри викрадачам людини Суспільство | 22-05-2020, 16:57 0 110





Йдеться про подію, яка сталась увечері 17.11.2019 на подвір'ї магазину у с.Підгірці Стрийського району.



Встановлено, що двоє 37-річних чоловіків напали на 40-річного місцевого мешканця та у присутності сторонніх побили його.



Крім цього, на очах у перехожих нацькували собаку, який покусав потерпілого.



Надалі, один із хуліганів, з метою самоствердження, публічно справив на нього природну потребу.



Після цього, вказані особи помістили чоловіка у багажник автівки та відвезли на територію господарства, де помістили у яму з холодною водою.



Там утримували постраждалого близько 6 годин.



Наразі зловмисників затримано та за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.



Також фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.



За вчинене їм загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.



Пресслужба Прокуратури Львівської області