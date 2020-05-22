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На Стрийщині оголосили підозри викрадачам людини

Суспільство | 22-05-2020, 16:57Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    



Йдеться про подію, яка сталась увечері 17.11.2019 на подвір'ї магазину у с.Підгірці Стрийського району.

Встановлено, що двоє 37-річних чоловіків напали на 40-річного місцевого мешканця та у присутності сторонніх побили його.

Крім цього, на очах у перехожих нацькували собаку, який покусав потерпілого.

Надалі, один із хуліганів, з метою самоствердження, публічно справив на нього природну потребу.

Після цього, вказані особи помістили чоловіка у багажник автівки та відвезли на територію господарства, де помістили у яму з холодною водою.

Там утримували постраждалого близько 6 годин.

Наразі зловмисників затримано та за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.296 (хуліганство), ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України.

Також фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

За вчинене їм загрожуватиме до 5 років позбавлення волі.

Пресслужба Прокуратури Львівської області
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