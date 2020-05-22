П’ять земельних ділянок відсудила для громад Прокуратура Львівщини Суспільство | 22-05-2020, 16:58 0 107





Буським та Кам’янка-Бузьким районними судами задоволено 5 заяв органів прокуратури Львівщини про визнання відумерлою спадщини після смерті громадян.



Ідеться про п’ять земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею 9 га вартістю майже 5 млн грн.







Прокуратура вимагала визнану відумерлою спадщину передати у власність територіальним громадам Кізлівської та Полоничнівської сільських рад відповідно, оскільки було порушено інтереси держави внаслідок невжиття органами місцевого самоврядування заходів щодо оформлення права власності на ці земельні ділянки, що могло призвести до їх протиправного використання.







Після набрання рішеннями судів законної сили, завдяки заходам, вжитим Прокуратурою, у травні цього року вказані території повернуто громадам.







Пресслужба Прокуратури Львівської області



