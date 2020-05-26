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Чорногорія вже три тижні не фіксує нових випадків COVID-19
|Суспільство | 25-05-2020, 09:10
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|У Чорногорії вже 20 днів не реєстрували нових випадків зараження коронавірусом. Окрім того, вилікувались всі раніше інфіковані.
Джерело: "Радіо Свобода", дані сайту Worldometers
Деталі: За повідомленням Інституту громадського здоров’я, останні 20 днів в країні не було нових хворих. Водночас перший випадок зараження зареєстрували 17 березня.
Усього ж у Чорногорії зареєстрували 324 випадки інфікування, із яких 9 – летальних.
Інші 315 осіб успішно побороли хворобу.
ЗНІМОК ЕКРАНУ WORLDOMETERS
Водночас кінець епідемії в країні оголосять, якщо нових хворих не буде до 2 червня. Тобто мине 28 днів з часу появи останнього хворого.
Населення країни становить близько 600 тисяч людей.
Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворюванні.
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